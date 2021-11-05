Депутат горсовета Львова от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив на сессии горсовета нарисовал портрет президента России Владимира Путина. Видео 5 ноября опубликовал Telegram-канал «Страна.ua»

«Режьте уже зеленушки!»: Порошенко взялся за нож - фото © Петр Порошенко/Фейсбук

На кадрах из видео депутат от партии Порошенко старательно перерисовывает на бумагу фото Владимира Путина. Он подкладывает экран под лист бумаги и буквально повторяет линии фото, а затем добавляет штрихи от себя.

«Теперь ждем заявления Евросолидарности, что это была подготовка к обряду вуду — портрет российского президента будут потом на партсобрании протыкать иголками», — прокомментировало издание

Примечательно, что львовский депутат Юрий Грынив - младший брат Игоря Грынива, который был политтехнологом Петра Порошенко в ходе избирательных кампаний.

Ранее Грынив не был замечен в творческих экспериментах. По сообщениям СМИ, до этого момента на сессиях Львовского горсовета он убивал скуку, играя в смартфоне.