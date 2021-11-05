Журналисты застали Грынива за неожиданным занятием прямо на сессии Львовского горсовета.
На кадрах из видео депутат от партии Порошенко старательно перерисовывает на бумагу фото Владимира Путина. Он подкладывает экран под лист бумаги и буквально повторяет линии фото, а затем добавляет штрихи от себя.
«Теперь ждем заявления Евросолидарности, что это была подготовка к обряду вуду — портрет российского президента будут потом на партсобрании протыкать иголками», — прокомментировало издание
Примечательно, что львовский депутат Юрий Грынив - младший брат Игоря Грынива, который был политтехнологом Петра Порошенко в ходе избирательных кампаний.
Ранее Грынив не был замечен в творческих экспериментах. По сообщениям СМИ, до этого момента на сессиях Львовского горсовета он убивал скуку, играя в смартфоне.