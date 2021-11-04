Пушилин отметил, что в условиях отопительного сезона Киев испытывает серьезные проблемы с энергоресурсами, в том числе с углем, которым богат Донбасс.
«Нынешняя украинская власть чтобы удержаться — а протестные настроения присутствуют — может пойти по пути отвлечения внимания в плане обострения ситуации на линии фронта», — сказал Пушилин.
Он отметил, что, по его наблюдениям, нынешней Украине присущи «нелогичность и саморазрушение», поэтому ДНР вынуждена быть готовой «к любому развитию событий», в том числе силовому.
«Как только Киев переступит эту черту и попытается разрешить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки, и, уверяю вас, тогда мы будем сконцентрированы не только на оборонных действиях», — добавил глава ДНР.