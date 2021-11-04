Верховная Рада по предложению президента назначила бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Алексея» Резникова министром обороны. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба украинского парламента

Жизнь замечательных людишек. «Патриот» Алексей Резников © Алексей Резников/Фейсбук

Пост Минобороны покинул Андрей Таран, его увольнение поддержал 341 парламентарий при необходимых 226 голосах. Кандидатуру Резникова поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Резников занимал прежнюю должность с марта 2020 года. Он также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу. По данным СМИ, вместо него Министерство по вопросам реинтеграции возглавит депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук, которая, по словам политологов, давно хотела министерскую должность.

Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов ранее заявил, что Зеленский хочет иметь на посту руководителя ведомства «говорящего» Резникова, а не «молчащего» Тарана. По словам киевского журналиста Игоря Лесева, Резников является другом руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, и похоже, у Зеленского пытаются через это назначение усилить контроль над вооруженными силами.