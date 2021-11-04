На Украине сейчас всерьез рассматривают самый катастрофический сценарий для Украины, когда регионы начнут от нее отделяться и начнется партизанская война с Россией. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Также, по его сведениям, в руководство областей были направлены пакеты, которые надо вскрывать в случае той или иной чрезвычайной ситуации, а также составляют списки людей, которых надо устранить в случае какой-то чрезвычайной ситуации.

«Физически устранить, убить. Готовятся списки людей, которые очевидно относятся с симпатией к Российской Федерации, и в случае противостояния они будут устранены, готовится группа людей, которые будут этим заниматься», — указал Царев.

И несмотря на то, что на Украину осуществляются визиты западных дипломатов, все готовятся к наиболее катастрофическому сценарию, который может произойти в любой момент, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.