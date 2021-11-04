Олег Царев: кто он
Олег Царев: кто он
© Нина Зотина
Эксперт отметил, что практически все работоспособное население западных областей давно имеет либо румынские, либо венгерские, либо польские паспорта, поскольку на полном серьезе готовятся покинуть Украину.

Также, по его сведениям, в руководство областей были направлены пакеты, которые надо вскрывать в случае той или иной чрезвычайной ситуации, а также составляют списки людей, которых надо устранить в случае какой-то чрезвычайной ситуации.

«Физически устранить, убить. Готовятся списки людей, которые очевидно относятся с симпатией к Российской Федерации, и в случае противостояния они будут устранены, готовится группа людей, которые будут этим заниматься», — указал Царев.

И несмотря на то, что на Украину осуществляются визиты западных дипломатов, все готовятся к наиболее катастрофическому сценарию, который может произойти в любой момент, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.                                          