Эксперт отметил, что практически все работоспособное население западных областей давно имеет либо румынские, либо венгерские, либо польские паспорта, поскольку на полном серьезе готовятся покинуть Украину.
Также, по его сведениям, в руководство областей были направлены пакеты, которые надо вскрывать в случае той или иной чрезвычайной ситуации, а также составляют списки людей, которых надо устранить в случае какой-то чрезвычайной ситуации.
«Физически устранить, убить. Готовятся списки людей, которые очевидно относятся с симпатией к Российской Федерации, и в случае противостояния они будут устранены, готовится группа людей, которые будут этим заниматься», — указал Царев.
И несмотря на то, что на Украину осуществляются визиты западных дипломатов, все готовятся к наиболее катастрофическому сценарию, который может произойти в любой момент, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.