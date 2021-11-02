«Потерпите»: актеры «Сватов» анонсировали дату нового сезона

Актеры сериала «Сваты» анонсировали скорый выход на экраны нового - заключительного - сезона картины. Поклонники ждут его почти 9 лет. Соответствующие посты в Instagram артисты разместили на днях

Актриса Инна Королева, сыгравшая в фильме дочь Будько Марию Ковалеву в сториз сообщила, что ждать зрителям осталось совсем недолго.

«Осталось чуть меньше месяца! Кричим: "Ура!"» — написала она.

Ее слова подтвердил другой актер сериала Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя.

«Потерпите, мои дорогие! Уже в этом месяце. Я знаю, как долго вы этого ждали», — сообщил он.

«Ура, товарищи!», «Вся страна ждет!», «Очень жаль, что придется расставаться, если бы сериал длился бесконечно, я бы смотрела и смотрела», «Ура, мы очень ждем и очень соскучились уже по вам!», — пишут пользователи в фанатских группах сериала.

Сначала поклонники «Сватов» обсуждали слух, что новые серии выйдут уже 1 ноября, однако этого не произошло и теперь по сети ходит новая версия — 7 сезон появится на экранах 22 ноября. Официального подтверждения этой информации нет.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.