Украине нужно оттянуть неизбежный энергетический кризис, чтобы избежать веерных отключений, как уж было в 1990-е. Об этом на днях заявил украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

Марунич прокомментировал предложение Зеленского по транзиту газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Дефицит ресурсов влияет на конечный энергетический рынок в Украине, систему энергетики, энергетическую инфраструктуру. Чем это закончится, если не будет хватать угля… Отключением электростанций и электрики. Веерные отключения, которые Украина переживала в конце 1990-х», — заявил он.

По его словам, Украина слишком поздно спохватилась о том, чтобы вести какие-то переговоры о скидках.

Ранее Карасев заявил, что президентская партия из преимущественно молодых людей «Слуга народа» постоянно ищет поводы, чтобы дискредитировать старшее политическое поколение, у которого есть свои недостатки, но и очевидные преимущества, которые она «в упор не увидит».