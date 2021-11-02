По его словам, главной проблемой сегодня в мире является дефицит ресурсов и прежде всего энергетических, поэтому начинаются «большие игры».
«Дефицит ресурсов влияет на конечный энергетический рынок в Украине, систему энергетики, энергетическую инфраструктуру. Чем это закончится, если не будет хватать угля… Отключением электростанций и электрики. Веерные отключения, которые Украина переживала в конце 1990-х», — заявил он.
По его словам, Украина слишком поздно спохватилась о том, чтобы вести какие-то переговоры о скидках.
Ранее Карасев заявил, что президентская партия из преимущественно молодых людей «Слуга народа» постоянно ищет поводы, чтобы дискредитировать старшее политическое поколение, у которого есть свои недостатки, но и очевидные преимущества, которые она «в упор не увидит».