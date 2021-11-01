«Это обворовывание своего государства»: Кива высказался об офшорах властей
«Это обворовывание своего государства»: Кива высказался об офшорах властей
© Илья Кива/Telegram
По словам Кивы, его машину остановили патрульные за нарушение, «которого не было, чтобы заработать денег».

Депутат уточнил, что полицейские не знали, что он находится в машине.

Кива отметил, что подозрения за госизмену он не получал. На месте задержания он ждет своего адвоката. 

Ранее прокуратура Украины возбудила против депутата Ильи Кивы уголовное дело по статье о государственной измене за поздравление в соцсетях президента России Владимира Путина с днем рождения.

Кроме того, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, на него завели уголовное дело из-за стрельбы в день смерти Бандеры.

против Кивы заведено уже «достаточно много дел».

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