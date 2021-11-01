По словам Кивы, его машину остановили патрульные за нарушение, «которого не было, чтобы заработать денег».
Депутат уточнил, что полицейские не знали, что он находится в машине.
Кива отметил, что подозрения за госизмену он не получал. На месте задержания он ждет своего адвоката.
Ранее прокуратура Украины возбудила против депутата Ильи Кивы уголовное дело по статье о государственной измене за поздравление в соцсетях президента России Владимира Путина с днем рождения.
Кроме того, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, на него завели уголовное дело из-за стрельбы в день смерти Бандеры.
против Кивы заведено уже «достаточно много дел».
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