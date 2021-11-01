Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива был задержан в Киеве. Об этом он сказал 1 ноября Telegram-каналу PavlovskyNEWS

«Это обворовывание своего государства»: Кива высказался об офшорах властей © Илья Кива/Telegram

Депутат уточнил, что полицейские не знали, что он находится в машине.

Кива отметил, что подозрения за госизмену он не получал. На месте задержания он ждет своего адвоката.

Ранее прокуратура Украины возбудила против депутата Ильи Кивы уголовное дело по статье о государственной измене за поздравление в соцсетях президента России Владимира Путина с днем рождения.

Кроме того, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, на него завели уголовное дело из-за стрельбы в день смерти Бандеры.