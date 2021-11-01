Вечером 31 октября в украинской столице прошла акция, в рамках которой люди, одетые в костюмы Ку-клукс-клана (ККК) носили плакаты с расистскими лозунгами, а в конце действа участники сфотографировались на Крещатике со вскинутыми в нацистском приветствие руками. Видео с места событий 1 ноября опубликовали украинские Telegram-каналы

«Аж мурашки по спине»: Порошенко с ножом стал героем мемов © eurosolidarity.org плакатах людей в белых балахонах было написано «Да, мы расисты», «"ККК" вернулся» и «White Power», что в переводе на русский значит «Сила белых».

Ку-клукс-клан — ультраправая расистская организация, зародившаяся в США. В ее основе лежала идея превосходства белой расы.

В середине прошлого века Ку-клукс-клан стал выступать также против американских католиков и коммунизма. Именно с этой организацией связывают появление понятия суд Линча, когда подозреваемого в чем-либо человека убивали толпой без суда и следствия.

«Просто Хэллоуин в Киеве, просто костюмы Ку-клукс-клана и просто совместные фотографии с черными парнями. Развлечения нациков выходят на новый уровень…» — подписал публикацию Telegram-канал «Украинский формат».

Однако отдельные пользователи сетей призвали не относиться серьезно к произошедшему, так как действо, по их словам — не более чем шутка, пранк на западный праздник Хэллоуин.