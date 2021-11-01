На плакатах людей в белых балахонах было написано «Да, мы расисты», «"ККК" вернулся» и «White Power», что в переводе на русский значит «Сила белых».
Ку-клукс-клан — ультраправая расистская организация, зародившаяся в США. В ее основе лежала идея превосходства белой расы.
В середине прошлого века Ку-клукс-клан стал выступать также против американских католиков и коммунизма. Именно с этой организацией связывают появление понятия суд Линча, когда подозреваемого в чем-либо человека убивали толпой без суда и следствия.
«Просто Хэллоуин в Киеве, просто костюмы Ку-клукс-клана и просто совместные фотографии с черными парнями. Развлечения нациков выходят на новый уровень…» — подписал публикацию Telegram-канал «Украинский формат».
Однако отдельные пользователи сетей призвали не относиться серьезно к произошедшему, так как действо, по их словам — не более чем шутка, пранк на западный праздник Хэллоуин.