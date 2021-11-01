В странах Европы сложился энергетический кризис из-за скачка цены на газ на бирже. На этой неделе президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу по увеличению запасов в европейских — в Австрии и Германии. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.
Эксперт считает, что зима для Европы в любом случае будет проблематичной, и вряд ли ситуацию переломит даже запуск «Северного потока — 2», потому что в мире происходит постковидное восстановление экономики.
«Дополнительные объемы сжиженного природного газа уходят в «фабрику мира» — в Юго-Восточную Азию для производства. Как покупатель Азия более конкурентноспособна, чем Европа, хотя первой топливо необходимо не для жизненно нужной генерации тепла, а именно для заводов. Странные инициативы в ЕС — это следствие шока от происходящего. Принцип take or pay создавал для Европы бесперебойный газовый Гольфстрим, который грел континент зимой так же, как греет настоящий Гольфстрим. Теперь этот поток замедлился», — указал Солозобов.
У «Газпрома» есть резервы для подачи топлива, но в Европе все равно шок и истерика, заключил собеседник издания.
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