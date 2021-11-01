Европа попала в идеальный газовый шторм. Это случилось из-за действия нескольких факторов одновременно, все сошлось в одно время и привело к взрыву цен в Евросоюзе. Об этом рассказал руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов в интервью изданию Украина.ру

Юрий Солозобов: кто он © из личного архива

Эксперт считает, что зима для Европы в любом случае будет проблематичной, и вряд ли ситуацию переломит даже запуск «Северного потока — 2», потому что в мире происходит постковидное восстановление экономики.

«Дополнительные объемы сжиженного природного газа уходят в «фабрику мира» — в Юго-Восточную Азию для производства. Как покупатель Азия более конкурентноспособна, чем Европа, хотя первой топливо необходимо не для жизненно нужной генерации тепла, а именно для заводов. Странные инициативы в ЕС — это следствие шока от происходящего. Принцип take or pay создавал для Европы бесперебойный газовый Гольфстрим, который грел континент зимой так же, как греет настоящий Гольфстрим. Теперь этот поток замедлился», — указал Солозобов.

У «Газпрома» есть резервы для подачи топлива, но в Европе все равно шок и истерика, заключил собеседник издания.

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