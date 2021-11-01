Глеб Бобров — ветеран войны в Афганистане, автор военной прозы. В 2008 году опубликовал роман-антиутопию «Эпоха мертворожденных», посвящённый гипотетической гражданской войне на Украине. С началом политического кризиса на Украине о романе заговорили как о пророческом.
Если дело дойдет до сценария полномасштабных боевых действий, скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ, полагает эксперт.
«Всю наземную работу сделают армейские корпусы ЛНР и ДНР, возможно, усиленные российской техникой и современными вооружениями. При всем этом, как и в Грузии, это будет операция «по принуждению к миру» — даже если украинская армия побежит, как, например, она драпала под Дебальцево, то похода на Киев все равно не будет», — указал Бобров.
Нынешняя Украина находится в режиме ручного управления США. Ее задача — формирование долговременной и непрерывной головной боли для России, срыв такого противостояния в острую фазу и, соответственно, отмена устоявшихся правил игры с риском неконтролируемого обострения явно в планы Запада не входит, заключил собеседник издания.
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