Война между Россией и Украиной в том виде, под каким она ныне представляется в обществе, по образу и подобию «принуждения к миру» Грузии в августе 2008 года — с танковыми колоннами, чеченским спецназом и штурмовой авиацией в небе — крайне маловероятно. Об этом рассказал председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров в интервью изданию Украина.ру

Глеб Бобров: Даже если ВСУ побегут, похода армии РФ на Киев все равно не будет © Facebook, Глеб Бобров

Если дело дойдет до сценария полномасштабных боевых действий, скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ, полагает эксперт.

«Всю наземную работу сделают армейские корпусы ЛНР и ДНР, возможно, усиленные российской техникой и современными вооружениями. При всем этом, как и в Грузии, это будет операция «по принуждению к миру» — даже если украинская армия побежит, как, например, она драпала под Дебальцево, то похода на Киев все равно не будет», — указал Бобров.

Нынешняя Украина находится в режиме ручного управления США. Ее задача — формирование долговременной и непрерывной головной боли для России, срыв такого противостояния в острую фазу и, соответственно, отмена устоявшихся правил игры с риском неконтролируемого обострения явно в планы Запада не входит, заключил собеседник издания.

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