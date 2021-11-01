Украина окончательно отрезала себе пути для возвращения в «жизнеспособное состояние», и вооруженный конфликт рано или поздно состоится, убежден обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. О наилучшем для России сценарии такого конфликта он рассказал в интервью Украина.ру

У Киева есть разные варианты начала боевых действий. У них есть четыре стороны света и везде они могут начать войну: на западе — в Приднестровье, на севере — в Белоруссии, на юге — в Крыму и на востоке — в Донбассе, заявил эксперт. Для России Ищенко предполагает наилучшим исходом распад самого киевского режима. «Киев этого не выдержит»: Марунич о запрете поставок российского угля на Украину © Elizaveta Maximova/Pixabay

«Для России было бы лучше всего, если бы они тихонечко сдохли, причем не торопясь, чтобы не надо было завтра за ними убирать. Было бы лучше всего, если бы они еще пару лет протянули, а затем можно было как-то с этим делом разбираться», — сказал собеседник издания.

Впрочем, Ищенко выразил сомнение, что киевский режим «протянет» эти несколько лет и заявил, что сохраниться в нынешнем виде до 2024 года для киевской власти было бы подвигом.

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