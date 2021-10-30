Киевский режим семимильными шагами движется к вооруженному конфликту, на который может спровоцировать Россию, либо же он разразится внутри страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

С 25 октября произошло новое обострение в Донбассе. ВСУ устроили обстрел, фактически захватили поселок Старомарьевку, а также впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями.

Идет дипломатическая и информационная подготовка к войне на Украине, которую так или иначе развяжет киевская власть, убежден эксперт.

«Причем киевский режим может развязать внутреннюю гражданскую войну, начав выяснение отношений с различными элитными группировками на Украине. Такая опасность тоже существует. Для него внешняя война является альтернативой внутреннему конфликту. Она для того и нужна, чтобы консолидировать население. Но нельзя исключать, что внутренние противоречия победят и внутренняя война начнется раньше», — заявил Ищенко.

Абсолютно все политические игроки, в том числе страны Восточной Европы, сформулировали, что гражданская война на Украине начнется, подчеркнул эксперт. Каждая страна к ней готовится, и каждая собирается извлечь из этой ситуации максимальную пользу, заключил Ищенко.

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