Министерство обороны Украины подтвердило возможность поставки в страну британских ракет класса «воздух-земля» Brimstone Sea Spear, способных поражать движущиеся цели при запуске с высокоскоростного самолета-носителя. Об этом 29 октября сообщило агентство Укринформ

«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена на Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил», — говорится в сообщении министерства.

Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона © AP, Ted Shaffrey

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Великобританию. В ходе визита планируется заседание стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.