«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена на Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил», — говорится в сообщении министерства.
Ранее стало известно, что Украина и Великобритания ведут переговоры о последней поставке вооружения — ракет Brimstone, пригодных для установки на военные корабли, а также ракет для военных самолетов и класса «земля-земля».
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Великобританию. В ходе визита планируется заседание стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.