Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца отопительного сезона. Об этом на заседании правительства в четверг, 28 октября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

По его словам, несмотря на энергетический кризис в мире, страна в силах пережить отопительный сезон.

«Еще одно важный вопрос — до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезона вся страна будет с теплом», — заявил премьер.

Трясло и посинели губы: на Украине девочка получила переохлаждение в детском саду без отопления © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украине не первый день наблюдаются проблемы с теплоснабжением: в ряде регионов заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.