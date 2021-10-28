США подливают масла в огонь в спорах в правительстве ФРГ из-за позиции относительно запуска «Северного потока – 2». Об этом на днях написало немецкое издание Handelsblatt

В статье отмечается, что лидеры трех партий, прошедших в Бундестаг, не могут прийти к общему мнению насчет российского газопровода. Обозреватели Мориц Кох и Клаус Штратман подчеркивают, что разногласия на руку США.

Один из лидеров победившей на выборах в Бундестаг партии поддержал запуск «Северного потока-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В то же время представители СДПГ, которые получили наибольшую поддержку на выборах в Германии, выступают за скорейшую сертификацию и запуск «Северного потока-2» на фоне энергетического кризиса в Европе. Они призывают не политизировать ситуацию вокруг российского газопровода.

Авторы статьи отметили, что без доступного по цене российского газа подскочит стоимость продукции немецких компаний, а это выгодно в первую очередь США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после получения разрешения от немецкого регулятора Россия сразу готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2». В Газпроме сообщали, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.