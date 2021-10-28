В статье отмечается, что лидеры трех партий, прошедших в Бундестаг, не могут прийти к общему мнению насчет российского газопровода. Обозреватели Мориц Кох и Клаус Штратман подчеркивают, что разногласия на руку США.
По мнению немецких «зеленых», Россия целенаправленно оказывает давление на ЕС. Лидеры этой партии заявляют, что «Газпром» якобы «поставляет значительно меньше природного газа в Западную Европу и Германию, чтобы своевременно запустить "Северный поток-2"».
В то же время представители СДПГ, которые получили наибольшую поддержку на выборах в Германии, выступают за скорейшую сертификацию и запуск «Северного потока-2» на фоне энергетического кризиса в Европе. Они призывают не политизировать ситуацию вокруг российского газопровода.
Авторы статьи отметили, что без доступного по цене российского газа подскочит стоимость продукции немецких компаний, а это выгодно в первую очередь США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после получения разрешения от немецкого регулятора Россия сразу готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2». В Газпроме сообщали, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.