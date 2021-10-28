Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями. Представители Киева на переговорах по Донбассу ушли от вопроса по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Эксперт отметил, что хотя беспилотники не способны переломить ситуацию в этом противостоянии, которое длится 7 лет, украинская армия этим налетом продемонстрировала фактическим владельцам этих беспилотников, что она умеет с ними обращаться и может проводить какие-то тактические комбинации.
«Потому что вся история с якобы захватом населенного пункта была нужна только для того, чтобы выманить артиллерию ДНР на позиции, накрыть ее, как на полигоне, и показать съемкой этого беспилотника, как она попадает по артиллерийской позиции», — уточнил Стешин.
Сейчас сложно сказать, будет ли Генштаб вооруженных сил РФ готовить какой-то жесткий ответ, но то, что в ближайшее время будет показательное замедление нескольких беспилотников, — это однозначно, заключил собеседник издания.
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