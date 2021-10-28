В результате событий с захватом Старомарьевки и применением турецких беспилотников Украина выиграла в том смысле, что продемонстрировала новое вооружение. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Борис Грызлов.

Эксперт отметил, что хотя беспилотники не способны переломить ситуацию в этом противостоянии, которое длится 7 лет, украинская армия этим налетом продемонстрировала фактическим владельцам этих беспилотников, что она умеет с ними обращаться и может проводить какие-то тактические комбинации.

«Потому что вся история с якобы захватом населенного пункта была нужна только для того, чтобы выманить артиллерию ДНР на позиции, накрыть ее, как на полигоне, и показать съемкой этого беспилотника, как она попадает по артиллерийской позиции», — уточнил Стешин.

Сейчас сложно сказать, будет ли Генштаб вооруженных сил РФ готовить какой-то жесткий ответ, но то, что в ближайшее время будет показательное замедление нескольких беспилотников, — это однозначно, заключил собеседник издания.

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