«Вчера украинская сторона осуществила вопиющий акт агрессии: вооруженными формированиями Украины (ВФУ) была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе», — заявила министр.
Также агентство сообщило о минометном обстреле украинскими войсками села Новая Марьевка в том же районе ДНР, в результате которого был поврежден жилой дом.
Как известно, 27 июля 2020 года на юго-востоке Украины вступил в силу режим всеобъемлющего прекращения огня между Украиной, с одной стороны, и ДНР и ЛНР — с другой.
Однако вдоль линии разграничения сторон периодически случаются инциденты, в которых стороны обвиняют друг друга.