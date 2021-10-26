Украинская армия предприняла попытку занять село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, сообщило 26 октября Донецкое агентство новостей со ссылкой на министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову

«Вчера украинская сторона осуществила вопиющий акт агрессии: вооруженными формированиями Украины (ВФУ) была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе», — заявила министр.

Также агентство сообщило о минометном обстреле украинскими войсками села Новая Марьевка в том же районе ДНР, в результате которого был поврежден жилой дом.

Как известно, 27 июля 2020 года на юго-востоке Украины вступил в силу режим всеобъемлющего прекращения огня между Украиной, с одной стороны, и ДНР и ЛНР — с другой.