В числе осужденных участников т. н. АТО в Донбассе, которых 8 октября помиловал президент Украины Владимир Зеленский, есть лица, нанесшие тяжкие телесные повреждения, воры, наркодилеры и дезертиры. Об этом 26 октября сообщает AP News

Зеленский 8 октября подписал указ о помиловании 31 военнослужащего. С такой рекомендацией к нему обратилась комиссия при перзиденте по вопросам помилования.

комиссия при президенте по вопросам помилования.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html

рекомендовала комиссия при президенте по вопросам помилования.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html



Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html рекомендовала комиссия при президенте по вопросам помилования.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html рекомендовала комиссия при президенте по вопросам помилования.Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html

Зеленский помиловал осужденных военных © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По данным пресс-службы Департамента исполнения уголовных наказаний Минюста Украины, помилованы были осужденные по 14 статьям Уголовного кодекса. В том числе кража, хулиганство, нанесение телесных повреждений, незаконное обращение с оружием, незаконное производство или сбыт наркотических средств, разглашение государственной тайны, грабеж, разбой, мошенничество, ложное сообщение о подготовке взрыва, самовольное оставление места службы.

На Украине постоянно происходят инциденты, связанные с участниками АТО и членами украинских военных формирований в Донбассе. Они совершают преступления, часто с использованием оружия и боеприпасов, оставшихся после участия в военных действиях.