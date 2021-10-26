Зеленский 8 октября подписал указ о помиловании 31 военнослужащего. С такой рекомендацией к нему обратилась комиссия при перзиденте по вопросам помилования.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-pomiloval-31-osuzhdennogo-veterana-voyny-na-donbasse-1575663.html
При помиловании атошников отмечалось, что «учитывались степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания и заслуги военных перед государством». Также в Офисе подчеркивали, что среди помилованных нет осужденных за убийство и совершивших ДТП в состоянии опьянения.
По данным пресс-службы Департамента исполнения уголовных наказаний Минюста Украины, помилованы были осужденные по 14 статьям Уголовного кодекса. В том числе кража, хулиганство, нанесение телесных повреждений, незаконное обращение с оружием, незаконное производство или сбыт наркотических средств, разглашение государственной тайны, грабеж, разбой, мошенничество, ложное сообщение о подготовке взрыва, самовольное оставление места службы.
На Украине постоянно происходят инциденты, связанные с участниками АТО и членами украинских военных формирований в Донбассе. Они совершают преступления, часто с использованием оружия и боеприпасов, оставшихся после участия в военных действиях.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211008/1032419857.html