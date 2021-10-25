Сейчас в шоу-формате принято говорить, что Азербайджан — это вассал Турции. Ничего подобного. Президент Ильхам Алиев тоже большой мастер игры на международной арене. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Маркедонов: Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

«Очень часто говорят о том, что «все сделала Турция». Но погибали в основном азербайджанские солдаты. Турецкие советники и байрактары там были, но управляли-то всем азербайджанские офицеры и политики. Фактор Турции важен, но не настолько», — считает эксперт.

Если бы Алиеву досталась большая держава по ресурсам и географическим параметрам, он бы сыграл посерьезнее, но Азербайджан по объективным ограничениям — держава, скорее, среднего звена, чем сверхдержава, уточнил Маркедонов.

Поэтому Алиев осторожно балансирует между Россией и Турцией и полностью встраиваться в чьи-то форматы не готов, заключил собеседник издания.

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