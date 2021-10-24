«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — сказал он.
Песков также отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества.
НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил он.
Как написал у себя в Telegram одесский журналист Юрий Ткачев, вступления в НАТО не будет прежде всего потому, что этого не захочет само НАТО, так как по сути нет ничего, что нужно было бы НАТО от Украины, чего НАТО от неё не может получить и так.