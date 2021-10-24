Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

Песков рассказал о получении Медведчуком российского гражданства © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Песков также отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества.

НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил он.

Как написал у себя в Telegram одесский журналист Юрий Ткачев, вступления в НАТО не будет прежде всего потому, что этого не захочет само НАТО, так как по сути нет ничего, что нужно было бы НАТО от Украины, чего НАТО от неё не может получить и так.