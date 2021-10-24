Признание республик Донбасса на данный момент принесет крайне негативные последствия для России, считает депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Собеседник издания напомнил о том, как КПРФ в составе второй Госдумы денонсировала Беловежские соглашения. Это не привело ни к каким результатам, и уж тем более — к восстановлению СССР, напомнил Затулин.

«Не занимайтесь подобными смешными вещами. Признание ДНР и ЛНР, может быть, потребуется, но мы не должны в данном случае сегодня выступать за это признание, перечеркивая таким образом собственные усилия по Минским соглашениям, подрывая вообще этот Минский процесс со своей стороны. Это будет сразу же использовано, немедленно, для доказательства, что вообще Россия не выполняет никаких своих гарантий, которые она этим Минским соглашениям вроде бы давала, что она замышляет против Минского процесса и т.д», — заявил Затулин.

Никто не препятствует признавать республики де-факто, как это и происходит сейчас, сказал эксперт. Признать республики Донбасса официально означает консолидировать украинских националистов еще больше, заключил Затулин.

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