Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в дом замглавы ОП.
Нарушителем оказался 25-летний мужчина без постоянного места жительства и работы. По его словам, на одном из сайтов он нашел заказ на поджег дома, всю информацию о заказе он получал через Telegram.
В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
«Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали… Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. Несмотря на угрозы, команда президента продолжит идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится», — написал Ермак.
Он выразил надежду, что правоохранители быстро установят заказчиков нападения и его мотивы, а также привлекут к ответственности всех виновных.
В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения еще не нашли.