Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак посчитал нападение на дом его заместителя Игоря Жовквы запугиванием и заявил, что после инцидента команда президента не сменит курс. Об этом 22 октября Ермак написал на своей странице в Facebook

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранители задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в дом замглавы ОП.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали… Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. Несмотря на угрозы, команда президента продолжит идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится», — написал Ермак.

Он выразил надежду, что правоохранители быстро установят заказчиков нападения и его мотивы, а также привлекут к ответственности всех виновных.

В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения еще не нашли.