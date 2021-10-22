Русский писатель, геолог, основатель Русского движения на Западной Украине. Был членом Союза писателей СССР, сейчас член Союза писателей России

Сергей Сокуров родился в 1940 году в городе Минусинск Красноярского края, в семье педагогов. Его предки-разночинцы известны с XVII века.

Отец будущего писателя, участник Великой Отечественной войны, по ее окончании перевез семью в Прикарпатье, на место своей гарнизонной службы.

Сергей Сокуров учился в Дрогобычском нефтяном техникуме по специальности «Геология» и на геологическом факультете Львовского государственного университета.

Позже работал в карпатских экспедициях на массовых поисках нефтегазоносных структур и золота, на государственной геологической съемке, одновременно занимался писательским трудом. Общий геологический стаж — 30 лет, в должностях от техника-геофизика до начальника отряда.

Работу по специальности оставил в годы перестройки ради общественной деятельности по месту жительства во Львове. Именно в тот период Сокуров основал Русское общество им. А.С. Пушкина, в котором сосредоточилась русскокультурная жизнь региона.

Деятельность писателя нравилась не всем, местные экстремисты периодически нападали на Культурный центр, в одном из таких противостояний Сокуров лишился глаза.

В 1994 году писатель вернулся в Россию, где работал редактором нескольких изданий, а также в период с 2007 по 2010 годы трудился главным библиотекарем в библиотеке украинской литературы в Москве, откуда ушел по состоянию здоровья.

Сокуров — автор нескольких десятков романов и повестей, а также сборников рассказов, эссе и стихов. Немало произведений писателя посвящено Украине, например, «Миражи Четвертого Рима» и «Мотивы новой Руины».