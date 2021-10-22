В Харькове наладили бизнес по торговле поддельными сертификатами о вакцинации и ПЦР-тестами. Об этом 22 октября сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»

Почти 24 тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк зарабатывали около 4 млн в месяц.

Всего они продали порядка 500 сертификатов о прививке и 40 тысяч тестов. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

Заболеваемость коронавирусом на Украине растет с каждым днем. Только за минувшие сутки заболели почти 24 тысячи украинцев. При этом вакцинируются в стране неохотно.

В пятницу стало известно, что на использовании поддельных сертификатов о вакцинации в аэропорту «Борисполь» попалась бывший народный депутат Рады Надежда Савченко со своей сестрой. Нацполиция собирается привлечь ее к ответственности.