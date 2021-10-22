Если это получится, Украина уйдет под внешнеполитическую защиту своих западных хозяев, которые на дипломатическом уровне будут требовать от России невмешательства и принятия ситуации, пояснил специалист.
«В этом случае Украина одержит ситуативную победу, которую можно будет подать как «великую перемогу», а главное — отменит «Минск» и будет требовать для себя что-то новое», — уточнил Шурыгин.
Если же этот сценарий не получится реализовать, и Украина увязнет на две недели в приграничных боях, то она снова метнется под политическую Запада и снова будет заявлять о том, что необходимо отменять «Минск», добавил публицист.
Страшный сон для украинского генштаба состоит в том, что эти два сценария реализовать не удастся, Россия обрушится на них всей своей мощью и дальше считать варианты не будет смысла, заключил собеседник издания.