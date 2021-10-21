Преследование украинскими властями председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука носит откровенно политический характер, сказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября

«Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины», — приводит слова Путина «Интерфакс».

«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа», — подчеркнул Путин.

По его словам, это положение деля является тупиком. Путин добавил, что не очень понимает, как из этого тупика можно выйти.