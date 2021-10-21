«Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины», — приводит слова Путина «Интерфакс».
Глава российского государства отметил, что несогласным с нынешней украинской властью «не дают голову поднять — кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то — изолируют».
«То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа», — подчеркнул Путин.
По его словам, это положение деля является тупиком. Путин добавил, что не очень понимает, как из этого тупика можно выйти.