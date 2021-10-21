Он назвал социально-культурные потрясения в США и странах Западной Европы их внутренним делом, отметив, что в России они вызывают удивление.
«Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это, как это, может быть, кому-то покажется неожиданным, мы в России уже проходили, у нас уже было», — сказал Путин.
По его словам, большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы марксизма, Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль и основа здорового существования общества.
«Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи, такое было, насаждение и поощрение доносительства на близких — все это объявлялось поступью прогресса», — добавил Путин.
Он отметил, что это не было российским изобретением, «в мире достаточно широко поддерживалось тогда и было модным — так же, как и сегодня».
Президент отметил, что наблюдаемое в Европе и особенно в США агрессивное вымарывание страниц собственной истории и дискриминация большинства агрессивным меньшинством, представляемые на Западе движением к общественному обновлению, не соответствуют ценностям российского общества.
России, по его мнению, следует полагаться на свои духовные ценности, исторические традиции и культуру.