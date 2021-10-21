Попытки навязать обществу неестественную мораль, активно предпринимаемые на Западе, не новы и ничем хорошим никогда не заканчивались, сказал президент России Владимир Путин в своем выступлении в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября

Он назвал социально-культурные потрясения в США и странах Западной Европы их внутренним делом, отметив, что в России они вызывают удивление.

«Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это, как это, может быть, кому-то покажется неожиданным, мы в России уже проходили, у нас уже было», — сказал Путин.

По его словам, большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы марксизма, Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль и основа здорового существования общества.

«Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи, такое было, насаждение и поощрение доносительства на близких — все это объявлялось поступью прогресса», — добавил Путин.

Он отметил, что это не было российским изобретением, «в мире достаточно широко поддерживалось тогда и было модным — так же, как и сегодня».

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России, по его мнению, следует полагаться на свои духовные ценности, исторические традиции и культуру.