Украинский журналист и ведущий, известный своей антироссийкой позицией, Дмитрий Гордон отмечает свой 54-й день рождения, по этому случаю он решил запустить флешмоб. Соответствующее видео он разместил в Instagram 21 октября

«В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!» — сказал Гордон, стоя с голым торсом на балконе на фоне моря.

«Дмитрий вы что Кинг Конг?», «Киборг умноженный на вечность», «Дмитрий, играть обязательно вашей?», «С днем рождения, главная лысина Украины!», «Нормальная хата, в Киеве?», «Панина соблазняете?», «Я не буду подключаться к вашей игре, Дмитрий», — ответили подписчики. Последний из комментариев, кстати, принадлежит российской шоудиве Алене Водонаевой.

«Во-первых, жаль не кадыком. Во-вторых, какого фига день рождения Гордона не официальный выходной??? Вместо того, чтобы видосики для челленджа снимать, работать приходится», — отреагировал украинский Telegram-канал «Культурная прачечная.

Дмитрий Гордон — журналист и ведущий, уроженец Киева, основатель интернет-издания «Гордон», обладатель двух «Золотых кнопок YouTube».

Гордон критикует СССР и неоднократно заявлял, что был рад его развалу. Зато журналист поддерживал две украинские «революции»: Оранжевую и Майдан. Родным языком считает русский и общается преимущественно на нем, однако утверждает, что государственным языком на Украине должен быть только украинский.

Гордон выступает за членство Украины в НАТО, журналист уверен, что эта организация спасет Киев от России. В феврале 2021 года Гордон поддержал закрытие оппозиционных телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.