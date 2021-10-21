Почти половина украинцев считает, что настоящая власть ничем не отличатся от предыдущей. Результаты соответствующего опроса Киевский международный институт опубликовал 21 октября на своём сайте

Там же отмечается, что украинский народ видит реальную оппозицию к действующей власти в лице партии бывшего лидера и главного конкурента Владимира Зеленского на прошедших президентских выборах «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Его партии политическая сила Зеленского «Слуга народа» уступила первенство в партийном рейтинге.

Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.