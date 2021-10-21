«По мнению 44,9% респондентов нынешняя власть не отличается от предыдущей. В то же время, 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», — говорится в материале.
Там же отмечается, что украинский народ видит реальную оппозицию к действующей власти в лице партии бывшего лидера и главного конкурента Владимира Зеленского на прошедших президентских выборах «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Его партии политическая сила Зеленского «Слуга народа» уступила первенство в партийном рейтинге.
Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.