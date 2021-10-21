«Среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли "Европейскую солидарность" (27,2%) и "Оппозиционную платформу — За жизнь" (24,3%)», — говорится в сообщении.
Еще 17,5% назвали «Батькивщину» Юлии Тимошенко и партию «Голос» — 4,4%.
Ранее сообщалось, что девять партий прошли бы в Раду, если выборы состоялись в ближайшее время. При этом рейтинг президентской партии «Слуга народа» за месяц снизился почти на 5%, что помогло захватить лидерство в списке партии Петра Порошенко.
Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.