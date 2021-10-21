Украинский народ видит реальную оппозицию к действующей власти в лице партии бывшего лидера и главного конкурента Владимира Зеленского на прошедших президентских выборах «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Опрос подготовил Киевский международный институт социологии и опубликовал данные 21 октября на своем официальном сайте

Еще 17,5% назвали «Батькивщину» Юлии Тимошенко и партию «Голос» — 4,4%.

Ранее сообщалось, что девять партий прошли бы в Раду, если выборы состоялись в ближайшее время. При этом рейтинг президентской партии «Слуга народа» за месяц снизился почти на 5%, что помогло захватить лидерство в списке партии Петра Порошенко.

Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.