Офис президента Украины хочет купить у экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева долю в телеканале «Наш». Об этом он рассказал в эфире «Украина 24» 20 октября

«Офис хочет купить у меня половину канала. Присылает постоянно людей. Требуют войти в долю канала. Повторяю, они вынуждают продать долю в телеканале и угрожают закрытием, лишением лицензии», — рассказал Мураев.

В редакции шоу Савика Шустера рассказали о давлении со стороны власти © commons.wikimedia.org, Valeamicus / Перейти в фотобанк

Ранее Мураев заявлял, что передаст управление своим телеканалом редакции. Он заверял, что перестанет лично заниматься медиа менеджментом и бизнесом.

Ранее телеведущая «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы «Обратный отсчет» со стороны Офиса президента — по ее словам, государство контролирует присутствие на эфирах депутатов от «Слуги народа». Кроме нее на давление со стороны власти пожаловалась редакция ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».