«Офис хочет купить у меня половину канала. Присылает постоянно людей. Требуют войти в долю канала. Повторяю, они вынуждают продать долю в телеканале и угрожают закрытием, лишением лицензии», — рассказал Мураев.
По его словам, давить на него пытались «через близких, далеких людей», а также угрожали и шантажировали. Мураев добавил, что опровергнуть или подтвердить свои слова не может, добавив, что это «то, о чем знает лично».
Ранее Мураев заявлял, что передаст управление своим телеканалом редакции. Он заверял, что перестанет лично заниматься медиа менеджментом и бизнесом.
Ранее телеведущая «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы «Обратный отсчет» со стороны Офиса президента — по ее словам, государство контролирует присутствие на эфирах депутатов от «Слуги народа». Кроме нее на давление со стороны власти пожаловалась редакция ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».