Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько 20 октября дала интервью изданию «Гордон», где рассказала подробности своих отношений с беглым экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили

В разговоре Ясько призналась, что ее любовь с Саакашвили была взаимной и практически с первого взгляда.

«Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет. Мы очень быстро поняли, что судьба что-то сделала с нами», — вспомнила депутат.

Однако она уточнила, что несмотря на бурно вспыхнувшие чувства, их отношения начались не сразу.

«Мы очень долго общались. На тот момент я еще находилась в других отношениях. У нас все было всегда честно и с уважением друг к другу между мной и Мишей. Мои предыдущие отношения закончились. И уже после этого я сделала шаг, чтобы быть честной в отношении себя, чтобы мы уже были вместе», — сказала Ясько.

В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около девяти лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.

В день задержания Саакашвили 31-летняя Елизавета Ясько выложила в Facebook видео, где 53-летний беглый экс-президент сообщает, что они с Ясько любят друг друга и у них «общая жизнь». Между тем, Саакашвили продолжает состоять в браке с американкой Сандрой Рулофс.