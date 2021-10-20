Зеленский очень озабочен тем, что американцы начали проявлять открытое недовольство им, заявил эксперт. Вашингтон показал это недовольство, опубликовав офшорные «сливы» с участием президента, считает Погребинский.
«Зеленский пошёл на уступки после того, как появилась разного рода информация, которая его дискредитирует. Совершенно понятно, что все эти «сливы» одобрены американцами. Потому что иначе не было бы Зеленского в этом скандале с офшорами… Тут надо обратить внимание на то, что сейчас американцы будут контролировать НАБУ, то есть смогут без решения суда производить обыски, смогут что угодно сделать. Будут контролировать вообще всё. И это становится уже и для самого Зеленского довольно рискованно. Он же сопротивлялся…», — рассказал политолог.
Президенту пришлось полностью выполнить все требования американцев, включая требования Международного валютного фонда, заключил эксперт.
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