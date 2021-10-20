Президент Украины Владимир Зеленский долго сопротивлялся передаче Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под контроль иностранных экспертов, однако сделать это ему пришлось. О причинах рассказал украинский политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Зеленский очень озабочен тем, что американцы начали проявлять открытое недовольство им, заявил эксперт. Вашингтон показал это недовольство, опубликовав офшорные «сливы» с участием президента, считает Погребинский. Украинцы считают, что Зеленский помогал Коломойскому с офшорами - опрос © РИА Новости, Николай Лысенко / Перейти в фотобанк

«Зеленский пошёл на уступки после того, как появилась разного рода информация, которая его дискредитирует. Совершенно понятно, что все эти «сливы» одобрены американцами. Потому что иначе не было бы Зеленского в этом скандале с офшорами… Тут надо обратить внимание на то, что сейчас американцы будут контролировать НАБУ, то есть смогут без решения суда производить обыски, смогут что угодно сделать. Будут контролировать вообще всё. И это становится уже и для самого Зеленского довольно рискованно. Он же сопротивлялся…», — рассказал политолог.

Президенту пришлось полностью выполнить все требования американцев, включая требования Международного валютного фонда, заключил эксперт.

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