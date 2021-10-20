Украинские пловцы Михаил Романчук и Владислав Бухов отказались ехать на чемпионат Европы в российскую Казань, мотивировав это «личными причинами». Об этом 20 октября сообщило «Суспільне»

Андрей Власков, комментируя ситуацию отметил, что изначально на Чемпионате Европы планировалось выступление лишь части спортсменов, а именно тех, «которые могут бороться за медали». Как оказалось, в основе — вопрос финансирования.

«Потому что государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России. Поэтому финансируется за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест», — сказал Власков.

Михаилу Романчуку 25 лет, на Олимпиаде в Токио завоевал сразу две медали: серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем и бронзу — на 800 метров вольным стилем.

Владиславу Бухову 19 лет, Олимпиада в Токио стала для него дебютной, однако выйти в финал на этих соревнованиях ему не удалось.