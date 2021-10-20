Приднестровцы не отделяют себя от России и с завистью смотрят на Калининградскую область, но по деловым и личным целям часто бывают в Молдавии, так как граница между Тирасполем и Кишинёвом довольно прозрачная. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: кто он © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии.

Эксперт уточнил, что с Молдавией приднестровцев сближают экономические связи, через Кишинёв лежит очень востребованный путь в Европу, многие предприятия из ПМР имеют контрагентов в Европейском Союзе, а многие приднестровцы, как их соседи в Бессарабии и Одесской области, работают в европейских странах.

По его словам, если провести плебисцит в Приднестровье о статусе регионе абсолютное большинство жителей региона выскажутся за присоединение к Российской Федерации, однако 30 лет существования Приднестровья в нынешнем статусе хорошо научили его жителей, что малые государственные образования мало что решают (будь то ПМР или Республика Молдова). Гораздо больше зависит от больших геополитических игроков.

«Россия относится именно к таким, поэтому на неё продолжают смотреть с большой надежной и всячески сопереживают ей. Приднестровская мечта — дождаться такого усиления России, чтобы Москва перестала считаться с условностями международного права и забрала Приднестровье под своё крыло», — констатировал Иваненко.

В идеале будущее Приднестровья, как с Россией, так и с Молдавией. Но, к сожалению, данный сценарий невозможен, поэтому приходится выбирать, заключил собеседник издания.

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