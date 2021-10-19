Энергоблоки тепловых электростанций на Украине массово простаивают из-за аварий и дефицита угля и газа, из-за чего уже дважды запрашивалась помощь у Словакии, сообщает «Первый деловой» 19 октября

По его данным, аварийная помощь из Словакии предоставлялась дважды в период с 11 по 17 октября для того, чтобы спасти от перебоев электроэнергии потребителей Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС).

Общий объем помощи составил 900 МВт-час. Ее необходимость объясняют аварийными ремонтами на энергоблоках ТЭС, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Украине срочно нужно ввести ЧП из-за энергетического кризиса - Тимошенко © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

По состоянию на 19 октября только три из 23 ее энергоблоков вырабатывали электричество. Остальные 20 простаивают из-за отсутствия угля и газа.

Суммарно запасы угля на всех украинских ТЭС, и частных, и государственных, на текущий момент в 4,3 раза меньше запланированных.

Накопить больше не удается, наоборот — по сравнению с первым сентября запасы уменьшились на 15,5% и составили 623,7 тыс. тонн.

За последние 10 дней октября среднесуточные поставки угля на украинские ТЭС были меньше расхода: 52,5 тыс. тонн против 62,4 тыс. тонн.