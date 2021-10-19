Известная певица Вера Брежнева и украинский олигарх Михаил Киперман развелись в 2012 году. Уже шесть лет артистка счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе, однако в паспорте до сих пор записана по фамилии бывшего супруга. О том, как сложилась жизнь самого Кипермана после развода со звездой, 19 октября написали «Дни.ру»

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Вопреки всему в 2006 году предприниматель женился на артистке, а через три года у них родился третий для него и второй для нее ребенок. Однако счастье было не очень долгим: в 2012-м супруги развелись.

В качестве причины их расставания многие называли роман артистки с режиссером Марюсом Вайсбергом, сама Брежнева это отрицала.

Киперман пошел своей дорогой и через какое-то время встретился с моделью Аленой Гайваненко, она оказалась еврейкой по национальности, что одобрили в семье бизнесмена. В итоге пара поженилась, и сейчас у них трое общих детей.

Известно также, что Киперман продолжает общаться с дочерью Сарой, рожденной от Веры Брежневой, а также со старшим ребенком певицы Соней, которой он долгое время заменял отца.