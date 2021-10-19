В Житомире снесли чулочную фабрику, которая производила известные во всей стране носки под брендом «Легка хода» («Легкая походка»). Об этом 18 октября сообщило издание «Житомир.info»

О том, что фабрику планируют продать, стало известно еще в марте. Вскоре предприятие сменило собственника. Причем помещение фабрики и само производство носков приобрели разные покупатели.

Производство сейчас находится в здании бывшей музыкальной фабрики по улице Жуйко, а здания выкупил «Эпицентр К», который решил их снести.

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О том, что будет построено на месте снесенной фабрики, пока не сообщается.

Чулочная фабрика в Житомире начала свою работу в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны она была почти разрушена, но в 1948 году возобновила работу. В 1967 году фабрика получила название «Комсомолка», а в 1988 году стала акционерным обществом «Украина».

Местные жители считают бренд «Легка хода» визитной карточкой города, так как житомирские носки популярны как на Украине, так и за рубежом.