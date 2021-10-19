По его словам, готовящийся запуск «Северного потока-2» подтолкнул государство к пониманию, что страна должна «быть на шаг впереди, поскольку после этой зимы придет следующая».
«Поэтому трансформацию энергобезопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем людям», — заверил Зеленский.
Украинский лидер напомнил, что действующий контракт на транзит российского газа по территории страны заканчивается в 2024 году.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». По его словам, «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку якобы не полностью соответствует европейскому законодательству. Он также обвинил «Газпром» в неконкурентных действиях.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее отмечал, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» потребности в транзите газа через украинскую ГТС сократятся до 10 млрд кубометров ежегодно, что в 14 раз меньше ее проектной мощности и не окупает затраты на поддержание украинской ГТС в рабочем состоянии.