Украинский диетолог, специалист по здоровому питанию Инна Василик рассказала о современных научных данных, подтверждающих полезные свойства грибов, посоветовав не бояться включать их в ежедневный рацион. Соответствующий пост диетолог разместила в Instagram 17 октября

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При этом, подчеркнула диетолог, калорийность блюда с добавлением грибов почти не меняется, а значит нет риска набрать лишний вес.

Кроме того, утверждает Василик, в дарах леса содержится большое количество бета-глюканы (разновидность полисахарида) и клетчатки, способных защищать от рака. Есть информация и о том, что грибы могут стимулировать снижение в организме холестерина и сахара.

В то же время санитарные врачи и другие диетологи, рекомендуют не забывать и о вредных качествах грибов. В частности, быть внимательными к их обработке, а также употреблять в пищу только те из них, что выросли в экологически чистых регионах. Эти организмы, как губки, при росте впитывают из почвы не только полезные вещества, но и, например, радиацию и тяжелые металлы.