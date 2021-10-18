Министерство энергетики Украины сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства 18 октября

Всех шахтеров в экскурсоводы и блогеры. К чему приведет отказ Украины от угля © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Фактические запасы топлива, таким образом, в 3,8 раз ниже запланированных. Отмечается, что уже остановлены 22 блока на 9 ТЭЦ и ТЭС.

Из-за высоких цен на газ в Европе и Азии резко вырос мировой спрос и цены на уголь.

Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.