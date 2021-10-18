По состоянию на утро 18 октября запасы составили 752,9 тыс. тонн — это меньше показателей 11 октября на 5,9%. При этом, согласно плану, на складах 18 октября должно было оставаться 2,896 млн тонн угля.
Фактические запасы топлива, таким образом, в 3,8 раз ниже запланированных. Отмечается, что уже остановлены 22 блока на 9 ТЭЦ и ТЭС.
Из-за высоких цен на газ в Европе и Азии резко вырос мировой спрос и цены на уголь.
Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.