Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько 17 октября отметила 31-й день рождения, а накануне порадовала саму себя и своих подписчиков серией фотографий с возлюбленным, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Соответствующий пост парламентарий разместила у себя в Facebook

«Я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично — как всегда, когда мы вместе», — написала депутат, выразив надежду, что злоключения ее любимого скоро закончатся.

К посту она прикрепила несколько общих фото с Саакашвили, где пара запечатлена в разных уголках Украины: в центре Киева, в поле с подсолнухами, за рулем велосипедов, на зимнем отдыхе и дома в компании белой швейцарской овчарки.

На Украине учительница начальных классов пила водку прямо на уроках © CC0, Pixabay

Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около 9 лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.

В день задержания Саакашвили Ясько выложила в Facebook видео, где беглый президент сообщает, что они с Ясько любят друг друга и у них «общая жизнь». Между тем, Саакашвили продолжает состоять в браке с американкой Сандрой Рулофс.