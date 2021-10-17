«Источником (румынского — ред.) газа должен быть бывший Трансбалканский коридор через точку соединения с Болгарией в Негру-Водэ, где эксклюзивно идет только российский газ из "Турецкого потока"», — пишет издание.
Журналисты делают вывод, что в нынешних условиях маловероятно, что Румыния сможет поставлять газ в Молдову без сотрудничества с «Газпромом».
При этом румынский газ обойдется Молдавии в $974 за тысячу кубов без учета расходов по его транспортировке.
Ранее сообщалось, что Молдавия завершила на своей территории строительство газопровода«Яссы-Унгены-Кишинев», который сможет поставлять газ в обход Украины в обход Украины.
Однако его запуск невозможен без соответствующих работ с румынской стороны: завершения ветки Онешть — Гэрэешть — Лецкань и постройки двух компрессорных станций, что произойдет не ранее 2022 года.По словам молдавского министра инфраструктуры Андрея Спыну, Кишинев надеется договориться с Москвой о закупках российского газа по льготной цене $220-280 за тысячу кубов.
Пока такие договоренности не достигнуты и Молдавия закупает российский газ по $790 за тысячу кубов, что существенно дешевле румынского.