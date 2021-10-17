Поставки румынского газа в Молдавию пока возможны только по Трансбалканскому коридору, эксклюзивные права на использование которого принадлежат российскому «Газпрому», сообщило румынское интернет-издание profit.ro

«Источником (румынского — ред.) газа должен быть бывший Трансбалканский коридор через точку соединения с Болгарией в Негру-Водэ, где эксклюзивно идет только российский газ из "Турецкого потока"», — пишет издание.

Энергетический кризис: Молдавия не может договориться с «Газпромом» и хочет покупать газ на Украине © Украина.ру/Стрингер

При этом румынский газ обойдется Молдавии в $974 за тысячу кубов без учета расходов по его транспортировке.

Ранее сообщалось, что Молдавия завершила на своей территории строительство газопровода«Яссы-Унгены-Кишинев», который сможет поставлять газ в обход Украины в обход Украины.

Однако его запуск невозможен без соответствующих работ с румынской стороны: завершения ветки Онешть — Гэрэешть — Лецкань и постройки двух компрессорных станций, что произойдет не ранее 2022 года.По словам молдавского министра инфраструктуры Андрея Спыну, Кишинев надеется договориться с Москвой о закупках российского газа по льготной цене $220-280 за тысячу кубов.

Пока такие договоренности не достигнуты и Молдавия закупает российский газ по $790 за тысячу кубов, что существенно дешевле румынского.