Испытания китайской сверхзвуковой ракеты с возможностью использования ядерной боеголовки застали американскую разведку врасплох, сообщило интернет-издание Financial Times

Источники портала сообщили, что Китай демонстрирует передовой космический потенциал, разведка США была не готова к тому, что Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия».

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», — приводит издание слова одного из своих источников, имеющего доступ к данным разведки.

Американский адмирал признал опасность российских гиперзвуковых ракет © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На этом направлении у Штатов слабая система противоракетной обороны, отмечают источники газеты.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил озабоченность действиями Китая, но не стал комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты.

«Мы ясно выразили нашу озабоченность по поводу военных возможностей, которые Китай продолжает развивать и которые только усиливают напряженность в регионе и за его пределами», — заявил он.

Посольство Китая в США также не прокомментировало информацию об испытаниях, однако заявило, что военная политика КНР всегда носила оборонительный характер.