В Грузии насчитывается около 25-30% населения, которые верят в исключительную роль экс-президента Михаила Саакашвили в судьбе страны. Эта часть грузин помогла Саакашвили организовать проникновение на родину, рассказал в интервью Украина.ру политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе

Сподвижников Саакашвили в Грузии называют «мишистами», сообщил эксперт. Это люди, которые при власти экс-президента получили деньги и влияние, и среди них немало представителей интеллигенции и бизнеса, подчеркнул эксперт.

«Они верят в него, как в человека, который создал новую Грузию… Они все могли ему помочь, но все это должно разбираться правоохранителями. Украинская сторона должна узнать, как она выпустила Михаила Саакашвили в обход границы, а Грузия должна узнать, как этот человек попал в Грузию», — сказал Сихарулидзе. Украина, Грузия и евроатлантический тупик © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Проникновение Саакашвили в Грузию могло быть заранее известно грузинским и украинским властям, в заключение предположил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.