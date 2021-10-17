Сподвижников Саакашвили в Грузии называют «мишистами», сообщил эксперт. Это люди, которые при власти экс-президента получили деньги и влияние, и среди них немало представителей интеллигенции и бизнеса, подчеркнул эксперт.
«Они верят в него, как в человека, который создал новую Грузию… Они все могли ему помочь, но все это должно разбираться правоохранителями. Украинская сторона должна узнать, как она выпустила Михаила Саакашвили в обход границы, а Грузия должна узнать, как этот человек попал в Грузию», — сказал Сихарулидзе.
Проникновение Саакашвили в Грузию могло быть заранее известно грузинским и украинским властям, в заключение предположил эксперт.
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