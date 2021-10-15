Грузинские власти должны «крепко-накрепко» держать Михаила Саакашвили в тюрьме. Надеяться на освобождение экс-президент может только в случае прихода его сторонников к власти, но это крайне маловероятно, считает грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Арчил, у властей Грузии в отношении Саакашвили возникла ситуация, которую можно описать так: "выслать нельзя выпустить". Какой путь оптимален для Тбилиси? Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

— Держать в тюрьме. Крепко-накрепко, и не выпускать, пока есть возможность.

- Насколько реальна победа сторонников Саакашвили на выборах?

— Выборы, которые помогут Саакашвили освободиться из тюрьмы, будут проведены в 2024 году. Партия Саакашвили (Единое национальное движение — ред.) не сможет единолично победить на выборах ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А создать коалиционное правительство в 2024 году они, возможно, смогут. Потом они смогут избрать президента, который его помилует.

- Партия власти «Грузинская мечта» отвергла план Евросоюза по проведению досрочных парламентских выборов, но обещала провести их при надобности. Как вы думаете, состоятся ли они?

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- В столице и в крупных городах Грузии состоится второй тур муниципальных выборов. Может ли появление Саакашвили поспособствовать победе его партии?

— Нет, расстановка сил уже понятна. Тбилиси будет за Кахой Каладзе («Грузинская мечта»), а остальные города — тяжело сказать. Обычно в таких случаях побеждает правящая партия, потому что оппозиционные силы используют все свое влияние, но из-за фактора Саакашвили абсентеисты идут голосовать за правящую силу. И оппозиция обычно проигрывает, именно так было на предыдущих выборах. Поэтому следует ожидать того, что «Грузинская мечта» выиграет.

- Известно, что Саакашвили попал в Грузию в обход официальных пунктов пропуска. Кто, по вашему мнению, мог организовать это и последующие протесты?

Сихарулидзе: Грузия использовала западные системы прослушки против Запада © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Они все могли ему помочь, но все это должно разбираться правоохранителями. Украинская сторона должна узнать, как она выпустила Михаила Саакашвили в обход границы, а Грузия должна узнать, как этот человек попал в Грузию. Хотя есть мнение, что и украинская, и грузинская стороны знали об этом и они просто позволили Саакашвили прогуляться до тюрьмы.

- Мог ли тут быть американский след?

— Если бы американцы были тут замешаны, его бы вернули как Навального, а не как шпиона. Возврат Саакашвили был проведен как шпионская операция. А американцы попытались бы сделать из него героя.