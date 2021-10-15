Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Арчил, у властей Грузии в отношении Саакашвили возникла ситуация, которую можно описать так: "выслать нельзя выпустить". Какой путь оптимален для Тбилиси? 

Арчил Сихарулидзе: кто он
Арчил Сихарулидзе: кто он
© Sputnik /Vladimir Umikashvili

— Держать в тюрьме. Крепко-накрепко, и не выпускать, пока есть возможность. 

- Насколько реальна победа сторонников Саакашвили на выборах?

— Выборы, которые помогут Саакашвили освободиться из тюрьмы, будут проведены в 2024 году. Партия Саакашвили (Единое национальное движение — ред.) не сможет единолично победить на выборах ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А создать коалиционное правительство в 2024 году они, возможно, смогут. Потом они смогут избрать президента, который его помилует.

- Партия власти «Грузинская мечта» отвергла план Евросоюза по проведению досрочных парламентских выборов, но обещала провести их при надобности. Как вы думаете, состоятся ли они?

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили
«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
- Конечно же нет, потому что главным условием было, чтобы «Грузинская мечта» набрала 43% и меньше. Она собрала 47%. Причины говорить о досрочных парламентских выборах пока что нет. 

- В столице и в крупных городах Грузии  состоится второй тур муниципальных выборов. Может ли появление Саакашвили поспособствовать победе его партии? 

— Нет, расстановка сил уже понятна. Тбилиси будет за Кахой Каладзе («Грузинская мечта»), а остальные города — тяжело сказать. Обычно в таких случаях побеждает правящая партия, потому что оппозиционные силы используют все свое влияние, но из-за фактора Саакашвили абсентеисты идут голосовать за правящую силу. И оппозиция обычно проигрывает, именно так было на предыдущих выборах. Поэтому следует ожидать того, что «Грузинская мечта» выиграет.

- Известно, что Саакашвили попал в Грузию в обход официальных пунктов пропуска. Кто, по вашему мнению, мог организовать это и последующие протесты? 

Сихарулидзе: Грузия использовала западные системы прослушки против Запада
Сихарулидзе: Грузия использовала западные системы прослушки против Запада
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
- Его сподвижники. Надо понимать, что в Грузии есть такое явление — «мишизм». 25-30% населения Грузии до сих пор являются «мишистами», это люди которые искренне верят в Михаила Саакашвили, в его миссию, они все готовы ему помочь. И это не просто необразованные люди, речь идет о серьезных представителях интеллигенции, бизнеса, которые в его эпоху получили надежду, деньги, влияние. Они верят в него, как в человека, который создал новую Грузию. 

Они все могли ему помочь, но все это должно разбираться правоохранителями. Украинская сторона должна узнать, как она выпустила Михаила Саакашвили в обход границы, а Грузия должна узнать, как этот человек попал в Грузию. Хотя есть мнение, что и украинская, и грузинская стороны знали об этом и они просто позволили Саакашвили прогуляться до тюрьмы. 

- Мог ли тут быть американский след?

— Если бы американцы были тут замешаны, его бы вернули как Навального, а не как шпиона. Возврат Саакашвили был проведен как шпионская операция. А американцы попытались бы сделать из него героя.