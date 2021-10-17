В прошлом самая антиамериканская партия Германии - «Зеленые», сейчас всецело поддерживает США. В их повестке дня - «защита прав человека в России и Китае», рассказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Эксперт предупредил о том, что «Зеленые», которые войдут в будущую правящую коалицию в Германии, занимают антироссийскую позицию.

«Раньше они ненавидели Америку, прежнее поколение «зеленых» политиков создавало движение против атомного оружия, демонстрации организовывало, но это все было 40 лет тому назад. А сегодняшние «Зеленые» считают, что Америка — единственная страна в мире, у которой есть достаточно сил, чтобы давить на Россию и Китай», — сказал Рар. Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собеседник издания пояснил, что цели, преследуемые «Зелеными» и главой партии Анналеной Бербок во внешней политике — «защита прав человека» в странах, где они, по их мнению, нарушаются, в том числе в России. Будущую главу МИД Германии и главу партии «Зеленых» Бербок ждет неприятный разговор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, заключил эксперт.

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