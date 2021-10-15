Наиболее вероятной конфигурацией немецкого правительства будет являться коалиция из социал-демократов, «Зеленых» и свободных демократов. Несмотря на то, что пост главы МИД Германии займет представитель «Зеленых», отношения с Россией не испортятся, считает немецкий политолог Александр Рар

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Александр, стало известно, что коалицию составят христианские демократы, социал-демократы и «Зеленые», а кто будет канцлером? Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

– Не может быть. Социал-демократы, канцлер Шольц, свободные демократы и «Зеленые». Эта коалиция сейчас начинает серьезно договариваться, но они еще не завершили переговоры, поэтому неизвестно, будут ли они править или нет. Но, по всей вероятности, это и есть будущая коалиция. Канцлером будет господин Шольц от СДПГ, министр иностранных дел будет госпожа Бербок от «Зеленых», министр финансов будет господин Линднер от свободных демократов. Вот это – будущее правительство, по всей видимости, но не на 100%.

- Почему христианским демократам не удалось договориться о коалиции?

– Зачем? Они проиграли выборы. Социал-демократы хотят создавать правительство сами, зачем им христианские демократы? Христианские демократы 16 лет правили при Меркель. Социал-демократы сами хотят стоять у руля, поэтому им христианские демократы в коалиции не нужны.

- Что будет с отношениями с Россией? Понятно, что социал-демократы к России относятся нормально, они за «Северный поток — 2». А вот госпожа Бербок, как вы уже неоднократно нам говорили в интервью — она против, к тому же она будущий министр иностранных дел, и как же она найдет общий язык с Лавровым?

– Будет трудно, да. Я могу повторить, госпожа Бербок уже говорит, что если она станет министром, то будет с Россией разговаривать очень жестко. Для них на повестку дня встанет защита прав человека в России и попытка вернуть Россию в сторону западной демократии. Но мы все понимаем, что это нереальная затея. Россия сама знает куда ей идти, эти разговоры будут беспочвенными. Госпожа Бербок просто наткнется на Лаврова, и возникнут очень трудные взаимоотношения.

Однако, решает канцлер, а не министр иностранных дел. Канцлер не зеленый, он социал-демократ, он в традициях Вилли Брандта. Я надеюсь, что он проявит достаточно мудрости и силы, чтобы с Россией не переругаться, а наоборот, выстроить нормальные отношения. Я в это верю, ведь времена такие, что нужно с Россией договариваться. Хотя бы о новых закупках газа. Зеленые то кричат, что в России не нужно вообще газ покупать, сейчас же они требуют чтобы больше газа покупали, будто бы Россия не дает, это какой-то театр абсурда. Я очень верю в прагматизм. Мне почему-то кажется, что у Шольца этот прагматизм есть.

- Какие все-таки различия во внутренней и внешней политике у социал-демократов от их предшественников — христианских демократов? Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

– Социал-демократы будут чуть более пацифистами. Они меньше будут тратить на оборону, у них немного более критическое отношение к Америке. Они не выйдут из НАТО, но они выступают за то, чтобы убрать американское атомное оружие с территории Германии. В Америке их немного боятся. В Америке предпочли бы, чтобы создали правительство «Зеленые» и свободные демократы. Поэтому могут возникнуть определенные трения. Но в плане трансатлантических отношений, или целиком Запада, Европейского союза, у христианских демократов и социал-демократов различий во внешней политике нет.

- А разве «Зеленые» будут против того, чтобы американское атомное оружие убрали из Германии?

– Раньше они ненавидели Америку, прежнее поколение «зеленых» политиков создавало движение против атомного оружия, демонстрации организовывало, но это все было 40 лет тому назад. А сегодняшние «Зеленые» считают, что Америка – единственная страна в мире, у которой есть достаточно сил, чтобы давить на Россию и Китай, где с их точки зрения нарушают права человека. Поэтому они с Америкой близки, они самая проамериканская партия в Германии, а были самой антиамериканской партией 40 лет назад.

- Когда станет известно, когда изберут канцлера? Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Германия поддерживает Россию © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

– Никто не ответит на этот вопрос, поскольку переговоры ведутся. Это очень сложные переговоры, например, по вопросам налогов. Свободные демократы сказали, что ни за что не согласятся с повышением налогов, даже для богатых немцев. А «Зеленые» и социал-демократы сказали, что мы никогда не согласимся не повышать налоги, потому что мы должны обеспечить малоимущих. В Германии нет нефти и газа, которые можно продавать.

Поэтому единственный источник денежного питания для правительства – это налоги. Социал-демократы и «Зеленые» за государственное регулирование экономики, а свободные демократы выступают против регулирования со стороны государства. Как они сейчас договорятся — никто не знает. Но кто-то же должен договориться, потому что нужно создать правительство в Германии. Германия же не банановая республика, так что всем придется идти на какие-то компромиссы. Это сложный урок демократии.