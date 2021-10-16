Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 15 октября утвердил стратегию информационной безопасности страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости

Украина нашла способ защитить свою национальную безопасность от белорусов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Данилов не уточнил о том, какие положения содержаться в этой стратегии.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ определяет основные направления внешней политики страны. Среди них — обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в Европейском союзе и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».