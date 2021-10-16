«Вы знаете, что мы находимся в сложной ситуации, которая касается агрессии РФ, и она есть не только на фронте, но и на информационном фронте, они используют СМИ для влияния на нашу страну и наших людей», — заявил он.
Данилов не уточнил о том, какие положения содержаться в этой стратегии.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ определяет основные направления внешней политики страны. Среди них — обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в Европейском союзе и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».