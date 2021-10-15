Число новых случаев COVID-19 в России и летальных исходов обновляет максимумы второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба от 15 октября

Коронавирус убил почти 59 тысяч украинцев © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Накануне показатель побил рекорд за все время пандемии — 31 299 инфицированных.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6631, Санкт-Петербурге — 2632, Подмосковье — 2110, Самарской области — 791, Нижегородской — 695, Воронежской — 668, Башкирии — 662, Пермском крае — 578, Свердловской области — 575, Крыму — 568.

Умерли за сутки 999 человек (вчера было 985). Здесь рост наблюдается уже пятый день подряд.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло больше 7,9 млн человек, из них 221 313 скончались, почти 7 млн вылечились.

Во всем мире насчитывается 239 миллионов зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.