«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 196 в 85 регионах», — говорится в материале.
Накануне показатель побил рекорд за все время пандемии — 31 299 инфицированных.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6631, Санкт-Петербурге — 2632, Подмосковье — 2110, Самарской области — 791, Нижегородской — 695, Воронежской — 668, Башкирии — 662, Пермском крае — 578, Свердловской области — 575, Крыму — 568.
Умерли за сутки 999 человек (вчера было 985). Здесь рост наблюдается уже пятый день подряд.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло больше 7,9 млн человек, из них 221 313 скончались, почти 7 млн вылечились.
Во всем мире насчитывается 239 миллионов зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.